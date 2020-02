Vice-governador participa do 32º Show Rural Coopavel, com agenda intensa e coordenando comitiva de lideranças

O vice-governador do Paraná Darci Piana, que é presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, e vice-presidente da CNC Confederação Nacional do Comércio, participou no período de 5 a 7 deste mês, do 32º Show Rural Coopavel, em Cascavel.

Na quarta (5), Piana liderou uma comitiva de presidentes de Federações do Comércio de nove estados brasileiros, e representantes da Confederação Nacional do Comércio, que foram conhecer o 32º Show Rural Coopavel, considerado o maior da América Latina, que traz inovações do agronegócio.

O grupo foi recepcionado pelo secretário da Agricultura, Roberto Ortigara, e o presidente do Sistema Ocepar de Cooperativas, José Roberto Ricken, no espaço do Governo do Paraná, dentro da Casa Paraná das Cooperativas. Em seguida, participaram da premiação do Hackathon Show Rural. Também acompanharam a comitiva do vice-governador, presidentes de Sindicatos filiados à Fecomércio PR de Cascavel e Foz do Iguaçu.

Na quinta (6), o vice-governador ciceroneou os presidentes de Federações do Comércio, e representantes da Confederação Nacional do Comércio, até o escritório do Sebrae em Cascavel. Os sindicalistas participaram da apresentação sobre o Programa de Revitalização de Espaços Comerciais, implementado pelo Sebrae/PR, Fecomércio PR, Prefeitura de Cascavel e demais parceiros na principal avenida do município, a Av. Brasil. Os dirigentes sindicais, foram recebidos pelo diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, João Alberto Soares de Andrade.

Piana lembrou que o surgimento do programa de Revitalização de Espaços Comerciais, começou com a revitalização do antigo Paço Municipal em Curitiba, hoje Paço da Liberdade, um espaço cultural do Sesc. As transformações foram além do prédio histórico e se estenderam ao entorno, mudando o visual do centro histórico de Curitiba. “A Fecomércio PR e o Sebrae/PR, têm um acordo para melhorar as áreas comerciais, em parceria com as prefeituras, geralmente de cidades mais antigas, com problemas de degradação comercial. Trazemos vida novamente para esses centros comerciais, com melhoras estruturais realizadas pelo poder público, e a atuação do Senac na qualificação dos trabalhadores do Sesc proporcionando qualidade de vida desses profissionais do comércio, com o aperfeiçoamento da gestão coordenada pelo Sebrae, além dos sindicatos empresariais e demais parceiros”, explicou.

“A partir deste projeto de Curitiba, criamos uma metodologia que foi nacionalizada. A grande repercussão deste tipo de abordagem é que atuamos naqueles eixos do varejo, reconhecidamente históricos e que narram a história dessas cidades. Auxiliamos esses espaços comerciais a se tornarem mais atrativos para as compras, potencializando os negócios dos empresários ali estabelecidos”, disse Julio Agostini.

Mas Cascavel tem uma característica distinta da maioria das cidades paranaenses, onde o programa foi implementado, pois se trata de um município relativamente novo, emancipado na década de 1950. O secretário João Alberto de Andrade destacou que, a implementação do programa coincidiu com a revitalização da Av. Brasil. “Esse trabalho da Fecomércio PR e Sebrae, teve início em 2017, depois da excelente revitalização estrutural da nossa principal avenida, feita pela Prefeitura. Apesar de não termos a antiguidade, atuamos com a atualização do nosso plano diretor, para propiciar mais movimento ao centro. Somos do agronegócio, mas também temos um polo comercial muito forte”, relatou.

O vice-presidente administrativo da CNC, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, elogiou a iniciativa paranaense. “Esse projeto muda a vida das pessoas, dos empresários, e a visão da cidade. Ao transformar as ruas, as fachadas da lojas, promove-se o otimismo. Chama a atenção o intercâmbio das instituições para implantação desse programa, integrando vários sistemas com o poder público e a sociedade. Parabéns Piana, pela gestão que tem feito no Paraná”, salientou.

Na sequência, os representantes do Sistema Comércio realizaram uma visita técnica à unidade do Senac em Cascavel e também à sede dos sindicatos locais filiados à Fecomércio PR – Sindilojas Cascavel e Região, Sinfarma Oeste do Paraná e Sincopeças Cascavel.

