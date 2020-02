Vice-governador participa da posse no TRE-PR

O vice-governador Darci Piana, participou na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, da solenidade de posse da nova cúpula diretiva do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Assumiram os desembargadores Tito Campos de Paula, como presidente, na vaga deixada pelo desembargador Gilberto Ferreira, e Vitor Roberto Silva, como vice-presidente e corregedor, na posição anteriormente ocupada pelo desembargador Tito Campos.

Os novos gestores, têm o desafio de organizar as próximas eleições municipais, e foram escolhidos pela Corte do TRE-PR em dezembro de 2019. Eles foram indicados para as vagas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Os mandatos com início em 2020 passam de um para dois anos.

Na ultima quinta-feira, dia 30 de janeiro, o desembargador Gilberto Ferreira presidiu a sua última sessão da Corte da Justiça Eleitoral. O presidente tomou posse em fevereiro de 2019 com a missão de tornar o TRE-PR autossustentável em energia, concluir a revisão biométrica do eleitorado paranaense, estruturar o tribunal em primeiro grau para recebimento dos processos de crimes comuns conexos com eleitorais, reduzir custos, valorizar a cultura e a educação e ampliar a comunicação com a sociedade, entre outros desafios concluídos.

Biografias

Des. Tito Campos de Paula

O Desembargador Tito Campos de Paula, filho de Etelvino Alves de Paula e de Sebastiana de Campos Paula, nasceu em Ribeirão do Pinhal (PR) no dia 8 de outubro de 1964.

Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1987. Em 1989, ingressou na carreira da magistratura do Paraná, tendo exercido suas funções nas seguintes comarcas: Medianeira (seção judiciária); Coronel Vivida, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu e Curitiba. Em maio de 2004 foi removido para o cargo de juiz de direito substituto de 2º Grau, tendo atuado principalmente junto à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. No dia 15 de março de 2013, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça e em 2019 exerceu a vice-presidência e corregedoria do TRE-PR.

Des. Vitor Roberto Silva

Nasceu em Ponta Grossa (PR) no dia 8 de agosto de 1966. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, em dezembro de 1988. Juiz de direito no Estado do Paraná desde 21.06.90, tendo exercido suas funções nas comarcas de Capitão Leônidas Marques, Engenheiro Beltrão, Assis Chateaubriand, Goioerê, Cianorte, Cascavel e Londrina. Foi removido para o cargo de juiz de direito substituto em 2.º Grau em maio de 2.002. Integrou a primeira composição da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais (2003-2006). Entre maio de 2.006 e janeiro de 2.011 atuou junto à 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça.

Exerceu o magistério na UNIPAR – Universidade Paranaense, campus de Umuarama, nos anos de 1.995 e 1.996, ministrando as disciplinas de Direito Civil VI (Sucessões) e VII (Responsabilidade Civil); na Escola Superior do Ministério Público, Núcleo de Londrina, nas disciplinas de Direito Eleitoral e Direito Civil; e na Escola da Magistratura, Núcleos de Londrina e Curitiba, na disciplina de Prática Processual Cível.

Concluiu o curso de pós-graduação em Direito Público pela Escola da Magistratura do Paraná. Em 17 de fevereiro de 2014 foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná.

Com informações e fotos da assessoria