Com o governo do Estado instalado transitoriamente em Maringá, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial foi visitada no início da manhã desta sexta-feira (17/05) pelo vice-governador Darci Piana e três secretários: Norberto Ortigara, da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Sandro Alex, de Infraestrutura e Logística, e Márcio Nunes, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eles estavam acompanhados, entre outros, do deputado federal Luiz Nishimori e os prefeitos Tarcisio Marques dos Reis, de Paiçandu, e Édilen Henrique Xavier, de Doutor Camargo, e do diretor de pecuária da Sociedade Rural de Maringá, Jucival Pereira de Sá.

O grupo visitante foi recebido pelo presidente Divanir Higino e o vice-presidente José Cícero Aderaldo, o conselheiro Norberto Tormena (representante do Conselho de Administração), os superintendentes Alair Zago, Arquimedes Alexandrino e Osmar Liberato, e o gerente técnico Renato Watanabe. Após um café, eles se reuniram para tratar sobre vários assuntos relacionados a demandas da Cocamar e do segmento agropecuário na região. E, concluindo a visita, as autoridades realizaram um giro pelo parque industrial da cooperativa.

Entre as principais cooperativas agropecuárias brasileiras, a Cocamar possui 14,5 mil produtores cooperados que são atendidos em 76 unidades operacionais distribuídas pelas regiões noroeste e norte do Paraná e nos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com cerca de 2,8 mil colaboradores, detém um dos maiores e mais diversificados parques industriais do cooperativismo brasileiro, sendo reconhecida também por suas iniciativas inovadoras.

Com informações da assessoria da vice governadoria e da assessoria de imprensa da Cocamar. Foto: reprodução do facebook.com/darci.piana