O vice-governador Darci Piana e o secretário estadual da agricultura e do Abastecimento, Noberto Ortigara, visitaram nesta quarta (3) a Expotécnica, feira agropecuária que acontece em Sabáudia, Norte do Estado. A feira, na sua 26ª edição, se destaca pela elevada presença de produtores rurais de toda a região e pelas inovações trazidas ao homem do campo.

Dentre os destaques, estão produtos orgânicos, como tomate e hortaliças, produzidos em sistemas mais sustentáveis por pequenas empresas que estão trazendo novas tecnologias aos agricultores, principalmente para pequenos produtores.

O vice-governador e o secretário também visitaram parcelas demonstrativas no campo do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), da Emater e da Embrapa. Nessas áreas eles conheceram o trabalho de pesquisadores e extensionistas, como a tecnologia do consórcio milho-brachiária.

O consórcio, que está sendo amplamente recomendado aos produtores da região, busca melhorar o manejo do solo e reduzir a aplicação de agrotóxicos. “É importante ressaltar que a tecnologia milho-brachiária protege o solo contra a erosão e reduz a incidência de ervas daninhas, o que possibilita aplicar menos produtos químicos, tornando os alimentos mais saudáveis e reduzindo os custos de produção do agricultor”, ressalta o diretor de pesquisa e presidente interino do Iapar, Rafael Fuentes.

Falando para uma plateia formada principalmente por estudantes de colégios agrícolas, o secretário de Agricultura falou da importância do conhecimento na agricultura e do quanto o Estado do Paraná tem buscado se modernizar para superar os desafios.

O secretário também conheceu o projeto Rota do Desenvolvimento Rural. O projeto, segundo o gerente da macroregional da Emater no norte do Paraná, Cristovon Ripol, é voltado para difusão de novas tecnologias para pequenos produtores.

Trata-se de pequenas áreas com produção orgânica agroflorestal, nas quais é possível famílias obterem o sustento e até gerar empregos. Ainda de acordo com Ripol, algumas propriedades da região são referência nacional no setor.

Participaram da vista o superintendente geral de Inovação do Paraná, Henrique Domakoski; o prefeito de Sabáudia, Edson Manueira; o diretor de finanças e presidente interino da Emater, Diniz Dias Doliveira; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir César Martins; o diretor-técnico da Emater, Nélson Harger; o chefe do núcleo regional da Secretaria em Londrina, Antonio Carlos Barreto, além de diversos outros servidores estaduais, vereadores e secretários municipais de toda a região.