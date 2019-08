O vice-governador do Paraná, Darci Piana, confirmou presença em Maringá, no sábado (03) num dos maiores festivais de cultura japonesa do Brasil.

O Festival Nipo-Brasileiro 2019 completa 30 anos de história. Evento realizado desde 1989 com uma estrutura bem tímida ao lado da Prefeitura de Maringá, é, atualmente considerado o segundo maior evento da cidade.

De acordo com o presidente da Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Acema), Afonso Shiozaki: “É um orgulho muito grande para todos nós saber que conquistamos números tão expressivos graças ao apoio da comunidade e a união dos voluntários e diretores da Acema. E quem ganha é a cultura japonesa que continua sendo preservada”.

Para comemorar esses 30 anos de história estão programados shows musicais, danças folclóricas e tradicionais , exposições culturais e workshops.

Promovido pela Acema e organizado pela Tasa Eventos, o Festival Nipo-Brasileiro acontece de 2 a 11 deste mês nas dependências da Acema. O evento também tem o apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Maringá.

O valor da entrada para o Festival Nipo-Brasileiro custa R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Nos dias 4 (domingo) e 5 (segunda-feira) não haverá cobrança de ingressos para acessar o evento. O estacionamento nas dependências da Acema custa R$ 15.

A programação completa e mais informações do 30º Festival Nipo-Brasileiro estão no site www.festivalnipobrasileiro.com.br