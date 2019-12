JULIANNE CERASOLI

LONDRES, ING (UOL/FOLHAPRESS) – O fim da temporada de 2019 da Fórmula 1 também marcou a quinta temporada de Sebastian Vettel com a Ferrari, mesmo número que seu antecessor como primeiro piloto da Scuderia, Fernando Alonso. São muitas as diferenças entre as trajetórias de ambos em Maranello, e é difícil apontar quem teve mais sucesso.

Do lado de Alonso, ficam os dois vice-campeonatos em que ele conseguiu levar a decisão para a última corrida da temporada. Em 2010, logo em seu primeiro ano com a Ferrari, o espanhol ficou a quatro pontos justamente de Vettel, mesmo tendo chegado à decisão em vantagem. Na corrida final, em Abu Dhabi, a Ferrari cometeu um erro estratégico que jogou Alonso no meio do pelotão, enquanto Vettel venceu.

Dois anos depois, o espanhol levaria novamente a disputa à última corrida do ano, no Brasil, mas Vettel fez uma grande corrida de recuperação na ocasião, depois de rodar na primeira volta, e conquistou o título. No ano seguinte, a disputa entre os dois seguiu acirrada até que a decisão de mudar os compostos de pneus no meio da temporada acabou favorecendo a Red Bull, de Vettel, que foi campeão com facilidade.

Os rivais da Red Bull teriam uma grande chance de acabar com o domínio do time em 2014, após uma grande mudança de regulamento. Mas foi a Mercedes, e não a Ferrari, que aproveitou a ocasião. Isso acelerou a deterioração da relação interna de Alonso com o time, abrindo espaço para a negociação com Vettel, que buscava realizar o sonho de emular seu ídolo, Michael Schumacher.

De lá para cá, as coisas não saíram exatamente como Vettel planejava. Nos seus cinco anos de Ferrari, ele nunca conseguiu levar uma decisão de título para a última etapa. O mais perto que chegou foi em 2017, quando terminou o ano a 46 pontos do campeão Lewis Hamilton.

Por outro lado, Vettel venceu mais vezes que Alonso (14 vitórias contra 11), fez mais poles positions (12 contra apenas quatro), subiu mais vezes ao pódio (40 vezes contra 33) e fez mais voltas mais rápidas (14 contra 7).

Apesar de ter cometido mais erros na pista do que Alonso e ter sido muito cobrado pela imprensa italiana principalmente nos últimos três anos, Vettel conseguiu manter um clima mais harmonioso dentro da equipe e parte para sua sexta temporada em Maranello com certo prestígio, embora tenha perdido terreno neste ano para Charles Leclerc, que o superou em sua primeira temporada na Scuderia.

O contrato do alemão com o time de Maranello vai até o final de 2020, e tanto a Ferrari quanto o próprio Vettel disseram que vão esperar o início do próximo campeonato para decidir sobre uma possível renovação. Existe a especulação de que Lewis Hamilton possa ocupar a vaga do alemão.