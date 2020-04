Veterano da 2ª Guerra Mundial, é o mais velho a se recuperar da Covid-19 no Brasil

Idoso de 99 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial, é mais velho a se recuperar da Covid-19 no Brasil. Ermando Armelindo Piveta (foto) estava internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, desde 6 de abril. Ele recebeu alta nesta terça. Segundo o diretor-técnico do HFA, almirante Nestor Francisco Miranda Júnior, o quadro inicial do paciente deixou os médicos inquietos, principalmente por conta da idade. Ele estava sendo acompanhado à distância, mas após sentir cansaço e tosse, precisou ficar internado no hospital. Segundo o médico, Ermando foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não precisou da ajuda de aparelhos para respirar. O almirante afirma que o paciente tem um “organismo muito forte”, mas que vários fatores podem ter ajudado na recuperação.

