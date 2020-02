Veranistas e moradores aproveitam Carnaval no Litoral

Com reforço da PM, multidões curtem terceiro dia de Carnaval no Paraná com mais segurança e diversão

Com todo o efetivo empenhado em garantir mais segurança a foliões, veranistas e moradores, a Polícia Militar mais uma vez promoveu segurança pública com suas tropas, equipamentos modernos e inteligência no domingo (23/02). Desde vilarejos distantes às movimentadas avenidas da orla, às multidões que festejaram o Carnaval puderam contar com a PM para se divertir ou descansar com tranquilidade. Nas praias, a PM registrou um público de mais de 700 mil pessoas.

A nível estadual, a PM fez 38 encaminhamentos, incluindo casos de flagrante delito ou Termo Circunstanciado. Durante as abordagens, os policiais militares apreenderam 57 veículos com irregularidades, e recuperaram oito veículos que tinham alerta de roubo/furto. Ainda na área do trânsito, houve 16 encaminhamentos por embriaguez ao volante, e 189 autos de infração lavrados. Sete armas de fogo e uma arma branca foram retiradas de circulação.

“Aplicamos um policiamento com padrões internacionais em todo o Litoral. Foram utilizados recursos de monitoramento e tecnologias para dar suporte as ações. Tivemos abordagens e controle de acessos aos municípios litorâneos para filtrar a chegada de pessoas mal intencionadas”, destacou o Subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), major Luciano Romão.

Ele também falou que neste ano a PM envidou seus esforços para atender todos os sete municípios do Litoral. “Procuramos atender todos os anseios e expectativas das prefeituras e dos organizadores. Promovemos cuidados com garrafa de vidro, trânsito e outras questões. Tivemos um incremento no efetivo para atendimento exclusivo nos pontos de Carnaval”, acrescentou.

GUARATUBA – Em mais um dia de festa na Avenida 29 de Abril, a Polícia Militar empenhou efetivos e tecnologia para acompanhar a movimentação dos foliões. Cerca de 350 mil pessoas estiveram nos festejos de Carnaval durante a noite a madrugada desta segunda-feira (24/02). O som dos trios elétricos foi desligado por volta de 2 horas, mas as ruas ainda ficaram cheias e a PM permaneceu com o policiamento preventivo até o completo esvaziamento, que ocorreu por volta de 4 horas.

No entanto, em alguns momentos da comemoração, a PM precisou intervir em brigas generalizadas e dispersar para conter os ânimos e evitar transtornos maiores. Os causadores das confusões foram dispersados e não foi necessário fazer encaminhamentos para a Delegacia.

No entorno da avenida as equipes policiais prenderam dois homens foragidos da justiça, fizeram um encaminhamentos por tráfico de drogas e lavraram um Boletim de Ocorrência devido ao achado de vários telefones celulares encontrados na rua. Os aparelhos foram entregues na Polícia Civil para serem restituídos aos verdadeiros proprietários.

CAIOBANDA – Os trios elétricos Avassalador e Tremendão levaram 350 mil pessoas para a Avenida Atlântica. Ao longo da noite e da madrugada, os policiais militares distribuíram 978 pulseirinhas de identificação, além de 50 panfletos e 1.424 orientações aos foliões. Durante a festa não houve registro de tumultos ou casos de feridos por conta de brigas. As equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e da Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (ROCAM) acompanharam o escoamento do público ao fim do evento, com apoio de integrantes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

PONTAL DO PARANÁ – Famílias inteiras curtiram os agitos do terceiro dia de Carnaval dos balneários de Pontal do Paraná. Nos quatro principais pontos – Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema e Shangrilá – as equipes da subárea tiveram apoio do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG). Músicas de todos os gostos animaram jovens e pessoas mais velhas, sucessos de Mamonas Assassinas e outras canções que marcaram gerações estiveram no repertório.

Com o policiamento preventivo aplicado nos acessos aos locais de festa e em meio à multidão, houve 62 abordagens a pessoas e 48 orientações. Durante a noite houve um encaminhamento para a lavratura de Termo Circunstanciado por uso de drogas e outro Termo por violência doméstica.

PARANAGUÁ – Os tradicionais bailes públicos de Paranaguá levaram 5 mil pessoas para as ruas do Centro Histórico. A festa, que começou por volta de 20 horas, seguiu até às 2h45, transcorrendo tudo dentro da normalidade e sem intervenções policiais.

MORRETES E ANTONINA – Conhecidas pela riqueza arquitetônica e gastronômica marcante, Morretes e Antonina tiveram público de mais de 9 mil pessoas nos desfiles de blocos folclóricos e bailes públicos. A atuação do 9º Batalhão foi do início ao fim dos eventos, sem grandes alterações. Em Antonina, houve quatro intervenções da PM: duas de pessoas consumindo drogas e outras duas por desobediência e resistência.

Em Guaraqueçaba, a presença da PM também foi constante no terceiro dia de Carnaval. Cerca de 100 pessoas participaram da festa durante a noite de domingo. Não houve registro de ocorrência e a comemoração foi pacífica.

CORPO DE BOMBEIROS – No terceiro dia de Carnaval, o que tem chamado a atenção são os casos de acidentes envolvendo água-viva. Foram 169 casos somente neste domingo (23/02). Além desses atendimentos, os guarda-vidas fizeram 166 prevenções, 1.068 advertências 2.141 orientações aos banhistas. Também houve 14 atendimentos a pessoas que tiveram dificuldade para sair da água e outros 11 salvamentos aquáticos