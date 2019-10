De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Comercial do Paraná (ACP-PR), os curitibanos pretendem gastar, em média, R$ 128 no presente de Dia das Crianças e as opções mais citadas foram brinquedos, roupas, livros, calçados e eletrônicos/games.

Até dia 12 de outubro, as lojas do Ventura Shopping aderiram à promoção “Vem pagar menos” realizada pelo empreendimento. “Queremos que, neste Dia Das Crianças, os pequenos se divirtam com os presentes e os adultos com nossos descontos”, conta a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal. São mais de 200 lojas dos mais diversos segmentos, onde podem ser encontrados produtos com até 70% de desconto:

Vestuário: uma das opções mais básicas e úteis para as crianças são as roupas. Lojas como My Kids possui diversas opções, como conjunto infantil masculino por 28,99. Na Estação Kids as camisas polo saem por R$29,90.

Calçados: assim como as roupas, os calçados são boas opções. Na loja Omar Calçados o tênis feminino da Molekinha sai de R$ 72,90 por R$ 49,90 durante a promoção do Ventura Shopping.

Brinquedos: os brinquedos são opções de presentes divertidos. É importante saber os gostos dos pequenos, preferências e estar atento à adequação quanto à segurança e se os produtos possuem certificação do INMETRO. Queridos pela garotada, os bonecos do desenho “Masha e o Urso” estão com até 70% de desconto na Lojas França do Ventura Shopping, além da boneca Barbie e carrinhos de corrida, como Ferrari Race, que podem ser encontrados na Bumerang Brinquedos a partir de R$ 39,99.

Eletrônicos: recomendado para crianças a partir de 6 anos, os eletrônicos do Ventura Shopping também estão em promoção até o dia 12 de outubro. Na loja Sky Cell o video game portátil sai por R$100. Esse presente traz benefícios como estímulo ao raciocínio lógico, agilidade, coordenação motora e ensina a ter mais tolerância com frustrações. Para os mais crescidos, a loja TIM está com promoção do Samsung Galaxy A10, com desconto de 45% no Plano Controle.

Acessórios: para as crianças mais vaidosas, a loja de cosméticos Fluenze do Ventura Shopping possui itens de maquiagem e de pincéis, como kit Macrilan, que está sendo vendido por R$ 29,99; ou o kit de maquiagem Turma da Lu por R$ 24,90. Além disso, lojas de acessórios como Rennê Joias e Big Ben podem marcar este Dia das Crianças com uma joia.

Entretenimento: para quem procura um programa em família, o cinema do Ventura Shopping possui desconto de segunda a sexta-feira para filmes na sala 2D – de R$ 19 por R$ 11, cada ingresso.