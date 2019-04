As declarações de Imposto de Renda serão aceitas pela Receita Federal até terça-feira, 30 de abril. Para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, algo comum neste período, o Ventura Shopping, em parceria com o curso de Ciências Contábeis da Faculdade Fatec PR, oferece atendimento gratuito à comunidade.

A ação de auxílio aos contribuintes, denominada “Arena Serviço”, acontecerá nos dias 27 e 28 de abril, sábado e domingo, no setor verde do Ventura Shopping. Para ser atendido, o declarante deve levar a cópia da declaração de Imposto de Renda do ano anterior e os informes de rendimentos de 2018.

O “Arena Serviço” é um projeto do Grupo Tacla que leva temas e serviços variados aos lojistas e clientes dos shoppings. “Nessa etapa, iremos oferecer um serviço gratuito para os clientes que têm dúvidas para finalizar a declaração do Imposto de Renda”, afirma a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.