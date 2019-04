O Ventura Shopping amplia seu mix de lojas com a chegada da rede de alimentação saudável Tropical Banana, a RTC Boutique e Nohraan Cosméticos ao empreendimento. Com mais de 200 lojas em operação, o shopping segue em excelente momento. Após a inauguração da Faculdade Fatec (campus 2), as novidades são no segmento de alimentação saudável, cosméticos e moda.

O Tropical Banana traz novas experiências aos consumidores com o totem de autoatendimento, o primeiro das unidades de shopping em Curitiba: todos os produtos do cardápio, inclusive o sanduíche personalizado, estarão disponíveis no equipamento, onde as pessoas podem efetuar o pagamento por meios eletrônicos (cartão de débito e crédito). Além disso, canudos ecológicos de bambu estão disponíveis por R$ 14,90, como uma boa opção para colaborar na causa de conservação da natureza. “O Ventura estava em nossos planos há bastante tempo. O projeto de revitalização e o bom relacionamento com a administradora anteciparam nossa decisão de ingressar ao shopping”, comenta Tiara Kaufmann, sócio do Tropical Banana.

Os clientes do Ventura também podem encontrar, a partir de agora, a Nohraan Cosméticos, especializada na produção de maquiagens, cremes, perfumes e outros produtos de beleza para o público feminino, masculino, além de uma linha profissional para salões de beleza. Já a RTC Boutique é voltada à moda feminina, com roupas de marcas nacionais, como Scusi e Betelgeuse. “Estamos criando nossa identidade e tomando forma aos poucos, e escolhemos o shopping Ventura para receber nossa primeira loja física. Apostamos todas as nossas fichas nesta ideia”, diz Raquel Teodoro, proprietária da RTC Boutique.