Vendedor ambulante é baleado por motociclista em frente à estação tubo no Rebouças

Um vendedor ambulante, de aproximadamente 40 anos, foi baleado por um motociclista, no final da tarde desta segunda-feira (27), em frente à estação tubo Alferes Poli, na avenida Sete de Setembro, no bairro Rebouças, em Curitiba. Ele foi encaminhado para o Hospital Cajuru em estado grave.

De acordo com o soldado Cordeiro, do Corpo de Bombeiros, foram confirmados quatro disparos, que teriam atingido o braço, o rosto e o peito do homem.

Testemunhas afirmam que a vítima estaria sempre pela região vendendo doces. Márcio Padovam, que estava trabalhando no local no momento do crime, disse que não acredita que tenha sido um assalto e que ficou assustado com a cena.

A passageira de um ônibus também teria sido atingida de raspão na perna pelos disparos, mas os ferimentos não inspiram maiores preocupações.

Com informações: BandaB