O Departamento do Comércio afirmou nesta terça-feira que as vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,5% em fevereiro.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo cresceriam 0,2% em fevereiro. Os dados de janeiro foram revisados ​​para mostrar que as vendas no varejo aumentaram 0,6% em vez de 0,3%.