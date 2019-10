As vendas no varejo foram 1,79% menores em agosto desse ano na comparação com o mesmo mês no ano passado. O dado é da Pesquisa Conjuntural da Fecomércio. Já com relação ao mês de julho de 2019 houve crescimento de 0,17%. O acumulado do ano é de 1,6%. O saldo positivo no período é puxado principalmente pelas lojas de departamentos, óticas, cine-foto-som, combustíveis e supermercados. Já as perdas no faturamento são em setores como os de móveis, decorações e utilidades domésticas. livrarias e papelarias, calçados, vestuário e tecidos.

No acumulado de janeiro a agosto, a região Sudoeste do Paraná é que mais se destaca, com crescimento de 9,89%. Na sequência aparece Curitiba e Região Metropolitana, com 4,77%; Ponta Grossa, com 3,44%. Já a região Oeste teve alta de 2,51% e Maringá teve crescimento 1,61%. Somente o comércio de Londrina apresenta resultado negativo no período, com redução de 6,7%.