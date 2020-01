SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – As vendas de veículos subiram em 2019 e o balanço do ano ficou positivo em todos os segmentos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (2) pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

De janeiro a dezembro do ano passado foram vendidos 383 mil mais do que em 2018, um alta de 10,48%.

Separado por tipo de veículo, os melhores desempenhos, no ano, ficaram entre os implementos rodoviários (alta de 41,93%), ônibus (38,94%) e caminhões (33,12%).

Em dezembro, 370 mil veículos foram vendidos, dos quais 215,3 mil eram automóveis. Na comparação com o mesmo mês em 2018, a alta foi de 13,72%, entre os carros, e de 12,04%, somados todos os setores.

No ano, as vendas de automóveis e de comerciais leves tiveram crescimento de 7,65%, com o emplacamento de 2,6 milhões de unidades em 2019.

O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, afirmou, em nota, que o cenário de taxa de juros menores e queda nos índices de desemprego e de inadimplência favoreceram a melhora nos números.

“Esse cenário impulsionou a oferta de crédito, o que deve continuar em 2020, por isso, confiamos em um novo ciclo de crescimento, ainda que moderado”, disse.

Assumpção afirmou também que houve melhora na oferta de crédito, abrindo espaço para mais vendas.

Com o resultado positivo em 2019, a Fenabrave aposta em alta de 9,67% para o setor neste ano, o que representará a comercialização de 4,3 milhões de veículos.