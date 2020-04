Vendas de máquinas agrícolas no Brasil saltam 10% em março, diz Anfavea

As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias pela indústria a concessionárias no Brasil saltaram 10% em março quando na comparação com mesmo mês do ano passado, enquanto também avançaram fortemente ante fevereiro.

Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgados nesta segunda-feira mostraram vendas de 4,1 mil unidades desses equipamentos no mês passado, o que representa alta de 46% frente a fevereiro.

Já as exportações de equipamentos desses setores em março deste ano somaram 980 unidades, com queda de 11,9% ano a ano, mas avanço de 18,9% na comparação com fevereiro.

A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias no país, por outro lado, somou 4,1 mil unidades em março, com queda de 7,7% frente ao mesmo mês ao ano anterior. Na comparação com fevereiro, houve aumento de 14,9%, segundo os dados da Anfavea.

(Por Luciano Costa, reportagem adicional de Alberto Alerigi)

Fonte: Reuters