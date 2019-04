A Páscoa costuma ser uma das datas mais importantes em vendas para o varejo brasileiro. No caso dos pescados, itens que são os mais procurados para os pratos principais dos almoços da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa, este é o período de maior demanda dos clientes, resultando no principal mês para a venda dessa categoria. As lojas do Extra e do Pão de Açúcar já têm opções para todos os gostos e bolsos e a expectativa é aumentar em 10% o volume de vendas de pescados, na comparação com Páscoa do ano passado. Considerando apenas o bacalhau, principal estrela do período, o crescimento estimado é de 15%.

As Peixarias das lojas sempre contam com muita variedade de espécies, tanto de produtos frescos quanto congelados. Com a proximidade da Páscoa, a quantidade desses itens cresce consideravelmente. No caso do bacalhau, as apostas das redes Extra e Pão de Açúcar são o legítimo Porto Imperial (Gadus morhua), o filé de Porto sem pele e sem espinhas e as lascas de Porto, além dos tipos Saithe e Ling, este último com um excelente custo benefício. Como diferencial para este ano, as redes trazem com exclusividade o bacalhau com um ano de cura, que tem um sabor mais apurado devido ao processo de produção.

Além disso, as lojas contam com uma grande variedade de peixes congelados, como filé de panga, polaca, merluza e postas de cação. Os frescos também são excelentes opções e as unidades das redes apostam no salmão, pintado, tilápia e pirarucu.

As redes Extra e Pão de Açúcar possuem uma central de distribuição dedicada ao recebimento de peixes frescos, assegurando a qualidade dos pescados que chegam às lojas. Além disso, essa estrutura possibilita que as negociações sejam feitas em grandes volumes diretamente com as embarcações, garantindo excelentes oportunidades para os clientes, que encontram o resultado dessa relação comercial nas gôndolas, com preços atrativos também em peixes como atum, pescada, porquinho, corvina, tainha, bonito, entre outras variedades.