Venda de carne suína dobrou no primeiro trimestre, aponta BTG

De acordo com o relatório do banco BTG, as exportações de carne suína foram novamente o principal destaque do trimestre entre as proteínas, com volumes trimestrais e preços em dólares avançando 34% a / a e 2% a / a, respectivamente. As vendas em Reias foram 97% maiores a/a no primeiro trimestre, enquanto os spreads avançaram 5% m/m em março para um nível 11% acima da média.

No geral, os dados de exportação do primeiro trimestre sugerem que a demanda no exterior por proteína brasileira permanece forte e que os impactos do surto de coronavírus até agora foram limitados.

Os analistas acreditam que essa tendência deve melhorar daqui para frente, à medida que a China se acelera gradualmente. O setor de proteínas oferece uma proposta convincente para investidores sem visibilidade de receita e lucro em outros lugares, em nossa opinião, especialmente em um mundo com escassez de carne.