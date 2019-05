O Alto Comitê Eleitoral da Turquia (YSK) ordenou nesta segunda (6) que as eleições municipais em Istambul, vencidas pela oposição, sejam repetidas, e que o prefeito vitorioso tenha seu mandato caçado. A informação é da agência de notícias estatal Anadolu.

O Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco), do presidente Recep Tayyip Erdogan, de orientação islâmica e convservadora, havia pedido uma nova votação para prefeito na maior cidade do país devido a supostas “irregularidades” que, segundo eles, alteraram os resultados do pleito de 31 de março.

Um representante do AKP, Recep Ozel, argumentou que documentos que mostravam os resultados não foram assinados e que alguns mesários não eram funcionários públicos. O comitê eleitoral ainda não fez um pronunciamento oficial a respeito.

“As eleições em Istambul serão realizadas novamente”, disse Recep Ozel, complementando que o novo pleito deve ocorrer em 23 de junho. O partido perdeu o controle da cidade após 25 anos no poder.

Saiu vencedor o candidato opositor, Ekrem Imamoglu, do Partido Popular Republicano (CHP). Ele ganhou com a estreita margem de 15 mil votos a mais e assumiu o cargo em 17 de abril, após a recontagem dos votos.

Imamoglu disse nesta segunda (6) que esperaria por um comunicado oficial do Alto Comitê Eleitoral. “Estou ciente de que todos estão curiosos sobre uma decisão a meu respeito. Eu ouvi coisas. Mas vou aguardar a decisão, a declaração oficial do comitê”, afirmou em suas redes sociais.

A decisão de anular a eleição e encomendar uma nova foi tomada em uma reunião do comitê eleitoral em Ancara para discutir um recurso apresentado pelo AKP contra os resultados.

O partido de Erdogan também saiu derrotados das eleições na capital, Ancara.

Foto: @folha_mundo