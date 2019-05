Uma tradição do velho Libano é a atração de todos os finais de semana, feriados e datas comemorativas no restaurante Velho Oriente (av. Água Verde, 1551): a Mesa Gastronômica Libanesa, uma fusão de pratos que têm renovação periódica com base na sazonalidade e procurando valorizar o pequeno produtor rural. A Mesa é servida entre 11h30 e 15h30 e o preço por pessoa é de R$ 65 em sistema de bufê; crianças até 12 anos pagam meia.

Valeska Berçani, proprietária do Velho Oriente, destaca que o cardápio do almoço dos finais de semana é sempre variado, com novas versões de pratos árabes ao lado dos clássicos como esfirras, quibes quentes e crus, caftas de cordeiro, todas as pastas ou mezzes, saladas variadas, falafel, couscous, arroz com lentilha, entre outros. No bufê, ainda, sobremesas como pudim de pistache e baklawa.

“Cada vez mais nossa ideia é ser fonte de informação e não apenas um restaurante tradicional árabe. Sempre fomos pioneiros em muitas ações ligadas à cultura e gastronomia libanesa e nos orgulhamos muito disso. Mais uma vez saímos na frente trazendo para nossa cidade e nossos clientes essa deliciosa tradição”, diz Vaneska. O Velho Oriente tem uma história de 18 anos.

De terça a sexta-feira, e também aos sábados, a casa abre para jantar, entre 18h e meia-noite. E recebe eventos de segunda a sexta, até às 17h, sob consulta. E atende com entrega em domicílio.