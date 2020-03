Veja como fica as quartas de finais do Paranaense

A última rodada do Campeonato Paranaense 2020 definiu os confrontos das quartas de finais no domingo (15) e confirmou os rebaixados para a Divisão de Acesso.

Destaque para o FC Cascavel, time com a melhor campanha do interior, que ficou com a vice-liderança com 23 pontos e pega o Rio Branco, que se classificou na sétima colocação com 14 pontos. Neste domingo, o FC Cascavel bateu o rebaixado União Beltrão por 3 a 2.

Quem também brilhou domingo foi o Coxa, que venceu o Athletico por 4 a 0 no Couto Pereira e terminou a primeira fase na ponta da tabela. Assim, o Coritiba pega o Paraná Clube, que depois de altos e baixos na competição conseguiu a oitava vaga. O duelo da capital promete ser um dos principais confrontos das quartas de finais.

Já o Londrina foi derrotado por 1 a 0 pelo Operário dentro do Estádio do Café e terminou a primeira fase em sexto lugar, o que coloca o Tubarão em rota de colisão com o Athletico. Já o Operário garantiu o quarto lugar com os três pontos e enfrenta o Cianorte, quinto na competição. Além de União, o PSTC também foi rebaixado.

Coritiba, FC Cascavel, Athletico e Operário decidem a vaga para as semifinais em casa. As datas e horários dos jogos ainda serão divulgados pela Federação Paranaense de Futebol (FPF).