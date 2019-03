VEGA I.T. anuncia expansão para o mercado da América Latina

Uma das empresas de tecnologia mais inovadoras da atualidade, quando o assunto são soluções tecnológicas voltadas ao mercado da hospitalidade, projeta para este ano, a ampliação do seu portfólio de clientes para o mercado da América Latina.

Argentina, Paraguai e Chile já estão no radar da VEGA I.T., que há 18 anos tem se destacado no mercado brasileiro apresentando os seus produtos inovadores para redes hoteleiras e hotéis independentes, e trazendo uma verdadeira transformação digital aos empreendimentos hoteleiros que muitas vezes são carentes de soluções tecnológicas eficazes e ágeis.

Para revolucionar o mercado logo no primeiro semestre deste ano, a VEGA I.T. lança um produto inédito. Trata-se do VEGA TV, que já é um dos destaques no mercado latino, pois apresenta uma solução in-room entertainment permitindo que os hóspedes solicitem serviços de quarto, consultem o extrato da conta e acessem conteúdos de streaming on-line como Netflix e YouTube, através das televisões dos apartamentos.

Outro produto que já é um sucesso no Brasil e deve conquistar os demais mercados é o VEGA FeedBack, uma pesquisa de satisfação em tempo real e monitoramento de reputação online. Entre os diferenciais da ferramenta está a facilidade de uso, já que o hóspede pode responder de imediato a pesquisa logo após o check-in ou check-out, seja pelo computador, celular, ou tablet, através de e-mail ou SMS.

O Diretor Executivo da empresa, Matheus Quincozes, está entusiasmado com o projeto de expansão. “Temos contabilizados mais de 1.500 clientes.

A VEGA I.T. tem superado as metas, e em 2018 obtivemos um incremento no faturamento de 35%, em relação ao mesmo período de 2017. Para o ano de 2019, as projeções são ainda mais otimistas com indicadores de crescimento superiores a 40%”, diz. “Acreditamos que a expansão na América Latina nos proporcionará um novo mercado, haja vista que nestes países há um alto investimento em tecnologia e turismo para fortalecimento da economia local”.