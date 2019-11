No Maracanã, o Vasco conquistou um empate contra o líder Flamengo, por 4 a 4, em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os flamenguistas saíram na frente com menos de um minuto de jogo, com Éverton Ribeiro.

O Vasco empatou com Marrony e virou com Yago Pikachu, em cobrança de pênalti. Rafinha contou com um desvio contra de Danilo, nos acréscimos da etapa inicial, para levar o jogo para o intervalo com um empate.

Aos 6min do segundo tempo, o Vasco voltou a ficar na frente, desta vez com Marcos Júnior, mas dois gols de Bruno Henrique colocaram novamente os líderes do campeonato na frente. Até que, nos acréscimos da partida, Ribamar empatou novamente e adiou a festa dos rubro-negros.