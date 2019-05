O Vasco da Gama anunciou, na manhã desta quarta-feira (8), a contratação de Vanderlei Luxemburgo. O experiente treinador, que completará 67 anos na próxima sexta-feira (10), chega ao clube para substituir Alberto Valentim, demitido após a derrota por 2 a 0 da equipe para o Flamengo no jogo de volta da final do Estadual do Rio.

Antes mesmo da divulgação feita pelo clube, o técnico mandou uma mensagem para os torcedores vascaínos nas redes sociais.

“Quero dar um alô para a torcida do Vasco”, escreveu o ex-jogador, que construiu carreira como atleta no arquirrival Flamengo e foi também comandante rubro-negro.

O técnico, que assinou contrato até o fim do ano com o clube cruz-maltino, foi apresentado oficialmente já na tarde desta quarta-feira.

Luxemburgo não trabalha como treinador desde outubro de 2017, quando foi demitido do Sport. Desde então, vinha fazendo comentários na internet e lutando contra o rótulo de “ultrapassado”.

“A minha volta ao futebol através do Vasco já está sendo fantástica. Estou melhor do que antes. Esse ano e meio [sem comandar nenhum time] me fez repensar várias coisas. Vocês vão ver no dia a dia”, disse o treinador.

Foi justamente ver o carioca como “cascudo” que levou os dirigentes do Vasco a fazer a aposta. Os comandantes anteriores da equipe foram os jovens Zé Ricardo, hoje com 48 anos, e Alberto Valentim, 44.

“O torcedor do Vasco vem sofrendo muito. Mas só os jogadores podem resgatar isso [a felicidade]. O Vasco está me oferecendo uma oportunidade de voltar a ser o Luxemburgo que vocês questionaram [onde estava] por muito tempo”, disse o técnico cinco vezes campeão brasileiro.