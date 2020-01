Variação do preço do material escolar pode passar de 150%

A pesquisa do Disque Economia sobre o preço do material escolar mostra que o valor pode variar mais de 150% de um estabelecimento para outro. Um exemplo é o estojo tipo penal, que pode oscilar de R$ 3,69 a R$ 9,25, com diferença de 150,68%. Ou o caso do tubo de cola escolar, de 90 mg, cujo o valor pode ir de R$ 3,70 a R$ 8,99, variando 143%. A maior variação é a do caderno de brochura de caligrafia pequeno, que passa de 157%, tendo o preço mais barato R$ 3,99 e chega a R$ 10,25.

Ao todo a pesquisa do Disque Economia, cujo serviço é vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), apurou os preços de 21 produtos básicos da listas escolar, em 25 estabelecimentos comerciais, de 17 bairros da cidade. Foram pesquisados os preços em 3 semanas seguidas nos mesmos estabelecimentos comerciais.

Se o consumidor olhar o levantamento do Disque Economia e comprar apenas os itens mais baratos por estabelecimento comercial, irá pagar R$ 91,10 pelos 21 itens. Caso a compra for pelos preços mais altos, o valor final será de R$ 171,29. Já a compra pelos valores médios será de R$ 129,77.

“Por isto é preciso pesquisar antes de fazer as compras. Quem puder aproveitar o período de férias, antes do início do ano escolar, poderá fazer uma boa economia”, aconselha o secretário municipal de Segurança alimentar, Luiz Gusi.

Quem quiser a ter acesso a pesquisa pode buscar no site do Disque Economia, no item material escolar, onde é possível marcar os itens que se vai pesquisar e ver o estabelecimento mais próximo de casa.

Caso haja alguma dúvida é possível entrar em contato com o Disque Economia pelo telefone: 3350-3869 ou pelo e-mail smab@smab.curitiba.pr.gov.br.