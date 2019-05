Após estabilidade apresentada em fevereiro, o volume de vendas do varejo brasileiro cresceu 0,3% em março, na comparação com o mês anterior, informou o IBGE nesta quinta-feira (9). Já na relação com março de 2018, o setor apresentou queda de 4,5%.

A expectativa de economistas consultados pela agência Bloomberg era que o crescimento ficasse em 0,9% na relação mês a mês, e de queda de 2,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Apesar da alta nas vendas no mês de março, cinco de oito atividades tiveram comportamento negativo, destacando-se a queda do grupo de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,4%), que tem forte influência no índice.

Dos setores que avançaram estavam artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos (1,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,7) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,9%).

Com a divulgação dos dados de março, o primeiro trimestre se encerra também em alta de 0,3%.