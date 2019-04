Trazer esclarecimentos que mudarão a forma como os empresários varejistas encaram os negócios. Esse é um dos objetivos do Seminário Varejo Sustentável, encontro gratuito promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), que ocorre na quinta-feira (25), a partir das 13h, no Novotel Curitiba Batel.

O evento, que será realizado por meio do Giema – Grupo de Intercâmbio de Experiências em Meio Ambiente, pretende estabelecer metas em conjunto com os participantes e traçar possíveis soluções, a fim de resolver problemas ambientais do dia a dia do varejo.

Segundo a coordenadora do Giema e conselheira da AHK Paraná, Cris Baluta, as empresas líderes do futuro precisarão encarar e combinar de forma criativa, audaciosa e sustentável, diferentes especialidades. “Nosso principal objetivo é trazer aos participantes das diversas áreas, esclarecimentos, ideias e perspectivas técnicas, comerciais, legislativas e securitárias.” Ela completa que varejo não significa somente produtos, e sim tudo que estiver envolvido na cadeia produtiva ou na oferta de serviços.

A programação do Seminário Varejo Sustentável conta com palestrantes especialistas em meio ambiente, que trarão desde boas práticas ambientais, legislação para o segmento, riscos ambientais e aplicações da PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos em redes de varejo. Para encerrar o encontro, o case Piazzetta será apresentado. Veja abaixo a programação completa.