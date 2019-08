O Manchester City empatou com o Tottenham neste sábado (17) por 2 a 2, em Manchester, na segunda rodada do Campeonato Inglês.

Nos acréscimos, o brasileiro Gabriel Jesus cabeceou e marcou, mas o gol, que garantiria a vitória ao Manchester City, foi anulado pelo VAR –a arbitragem viu toque de braço de Aymeric Laporte na jogada. Jesus se revoltou com os árbitros.

Raheem Sterling e Sergio Aguero fizeram os dois gols do time de Manchester. Érik Lamela marcou ainda no primeiro tempo para o Tottenham, e Lucas Moura foi o responsável pelo segundo gol da equipe.

“O VAR é uma m…”, ele foi flagrado dizendo após o jogo.

Com o resultado, o City está na terceira colocação do campeonato, e o Tottenham em quinto. O Liverpool, considerado favorito ao título ao lado da equipe de Gabriel Jesus, venceu o Southampton neste sábado (17) e está na liderança da Premier League.