Neste sábado (hoje), dia 26 de outubro, quando a bola rolar, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da CBF na Série (A), após 270 jogos com o VAR, será que a arbitragem aprendeu a manuseá-lo? Ou a incapacidade técnica no manejo do VAR, que se tornou rotina vai continuar? Foto: AGB/G. Bubniak