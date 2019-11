Está lá no índice do Manual das Regras de Futebol: Projeto Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) – líder – Sérgio Corrêa da Silva. Instrutores VAR para o Brasil – Alício Pena Júnior, Manoel Serapião e o próprio Sérgio Corrêa da Silva. Sendo que Sérgio Corrêa e Manoel Serapião, estão juntos desde o início no aludido projeto. Ambos estavam juntos na “lambança” do VAR na decisão do Campeonato Pernambucano de 2017. “Estranhamente”, não vi os nomes acima nominados na lista de convidados pela Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, para participarem da Audiência Pública Extraordinária na próxima terça-feira (19) – em Brasília, para falarem sobre o funcionamento e regras do VAR àquela comissão. Alício, Serapião e Corrêa, foram os instrutores do VAR aos árbitros da CBF. O que me dá a certeza que, somente eles podem explicar a “RETUMBANTE” incapacidade técnica da arbitragem da CBF no manejo do VAR, no Brasileirão da entidade.

PS: A Premier League, dado alguns problemas com o VAR, reúne-se semanalmente com todos os envolvidos no projeto do VAR, visando o aperfeiçoamento dessa ferramenta no auxílio à arbitragem.

PS: A Premier League, dado alguns problemas com o VAR, reúne-se semanalmente com todos os envolvidos no projeto do VAR, visando o aperfeiçoamento dessa ferramenta no auxílio à arbitragem.