O preço médio do metro quadrado de imóveis em Curitiba aumentou 3,6% nos últimos doze meses. Por outro lado, o valor do aluguel caiu 3,2% no mesmo período. Segundo um levantamento mensal realizado pelo portal imobiliário Imovelweb, em abril o preço médio do metro quadrado na capital paranaense chegou a R$ 4.767, um aumento de 0,3% no mês, 0,8% em 2019 e 3,6% nos últimos 12 meses.

O Centro, a CIC e Santa Felicidade foram os bairros que tiveram maior valorização.

A rentabilidade imobiliária total em Curitiba subiu 7,7% nos últimos 12 meses, superando o retorno da Poupança (4,6%) pelo oitavo mês consecutivo.