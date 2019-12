A Valmet fornecerá tecnologias importantes para o projeto da nova linha de produção da fábrica de celulose da Bracell em Lençóis Paulista, no estado de São Paulo. O projeto inclui a maior planta de evaporação do mundo e uma planta de licor branco na qual os fornos de cal serão alimentados com biogás proveniente da gaseificação de biomassa.

tecnologias

Essas tecnologias foram incluídas nos pedidos recebidos pela Valmet para o terceiro trimestre de 2019. O valor do contrato não será divulgado.

No entanto, um projeto deste porte e escopo normalmente é avaliado em cerca de 200 a 250 milhões de euros.

Em maio de 2019, a Bracell anunciou seus planos para a expansão da fábrica de celulose em Lençóis Paulista, São Paulo (antiga Lwarcell), para aumentar a sua capacidade de produção atual de 250.000 ton/ano, com um adicional de 1.250.000 ton/ano, para alcançar 1,5 milhões de ton/ano. A previsão para finalizar o projeto é no final de 2021.

“A nova unidade de São Paulo, em Lençóis Paulistas, contará com a melhor tecnologia disponível com uma linha flexível destinada, principalmente, para produzir celulose solúvel. Esse projeto é o maior investimento privado no estado de São Paulo nos últimos 20 anos e gera oportunidades de emprego para toda a região”, conta Carlos Pastrana, diretor de projetos da Bracell.

“Nossa tecnologia inclui uma série de inovações e é projetada para operar com flexibilidade e alta eficiência energética. O projeto terá impacto significante na geração de empregos, tanto para engenharia como para produção, no Brasil e nos países nórdicos”, comenta Bertel Karlstedty, presidente da divisão de Celulose e Energia da Valmet.