Líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, a Valmet possui mais de 220 anos de história com foco nos serviços para os setores de celulose, papel e energia. A empresa tornou-se fornecedora de máquinas de papel internacionalmente reconhecida na década de 1960, quando entregou equipamentos para os principais players da indústria de papel.

O nome da Valmet está associado à alta qualidade dos serviços e confiabilidade. O logotipo da empresa contém uma seta verde, que transmite a visão de estar à frente, como uma empresa forte, orientada para o cliente e com a atenção voltada para a sustentabilidade.

Atuando em mais de 30 países, a Valmet divide-se em cinco áreas de atuação em todo o mundo (América do Norte; América do Sul; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); Ásia-Pacífico e China) e quatro áreas de negócios: serviços, automação, celulose e energia e papel.

No Brasil possui quatro unidades: em Sorocaba (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e concentra as suas atividades em Araucária, no Paraná. Além disso, possui operações em Santiago e Concepción, no Chile.

Em todo o mundo a Valmet possui mais de 13 mil colaboradores, concentrando talentos de diferentes origens. Um dos compromissos da empresa é contribuir para o desempenho dos clientes com soluções customizadas, conhecimento em inovações tecnológicas, know-how de serviços diferenciados e trabalho em equipe.

Seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento é conduzido de acordo com as necessidades dos clientes e, como resultado deste trabalho, melhora continuamente os produtos, serviços e levam inovações para o mercado. Atualmente, a visão da Valmet é ser a líder global em atendimento aos clientes e os colaboradores da empresa são comprometidos e engajados em melhorar a performance da empresa.