A mística de Paul McCartney na Pedreira Paulo Leminski, quando Curitiba fez 300 anos, completa-se com mais um momento memorável: o show nesse sábado no Estádio Couto Pereira, para 42.600 pessoas. Vi os dois, achando que “meu” show seria insuperável, nem precisaria ver o beatle de novo em Curitiba. Qual o quê! Dessa vez, no auge de seus 76 anos, estava muito mais à vontade: interagiu o tempo todo com a embevecida plateia, falou em português e até provocou o célebre manifesto de repúdio ao atual governo da república.

Tal qual Roger Water, quando esteve no mesmo estádio, Paul acompanhou a plateia dedilhando na guitarra a palavra de ordem #ele não. E fez questão de evocar várias vezes “os direitos humanos”.

Dessa vez, ele trouxe repertório mais longo (37 canções em quase três horas). E tocou baixo, violão, guitarra, piano e até o havaiano ukulele.O público delirou todas as vezes que o músico britânico saudava em português – (entre seus verbetes, até as palavras piás, gurias, tamu juntu, valeu). E ao apresentar Back to Brazil, “sambinha-exaltação” de sua autoria.

Mas êxtase mesmo deu-se com Hey Jude, quando o público saudou a música com cartazes distribuídos pela cerveja patrocinadora. E no foguetório cheio de efeitos para a trilha do 007, Let it Be. Não faltaram homenagens. Começou com a música em memória à Linda McCartney, que um ano antes de sua morte acompanhou o marido, tocando teclados na banda Wings, no show na Pedreira Paulo Leminski. George Harrison e John Lennon foram também lindamente homenageados, até Curitiba, pelo aniversário de 326 anos, ao incluir no repertório a música Birthday. Ao final, jogos de artifícios, e Paul e dois músicos despedem-se desfraldando bandeiras do Brasil, Inglaterra e a do LGBTI+.

Surpresas: no show, quando três músicos do naipe de metais acompanharam a banda Wings tocando junto ao público. E na rua, quando sir Paul chegou num carro preto blindado e saudou o público esticando os braços para fora da janela, mas saiu do estádio em um ônibus, acenando para o fãs (nem me pergunte dessa foto, a memória do celular já estava cheia, sniff, sniff).

A oitava vinda do beatle ao Brasil incluiu apenas São Paulo e terminou em Curitiba. Pela América do Sul, a turnê Freshen up compreendeu ainda Chile e Argentina.

Bye, bye, volte sempre. Valeu!!