Vale vaga em Tóquio

A Seleção Olímpica só depende de suas próprias forças para se classificar aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Para tanto, o Brasil encara a Argentina neste domingo, às 22h30 (de Brasília), pela última rodada do Pré-Olímpico de futebol masculino, disputado na Colômbia.

A Argentina venceu a Colômbia na segunda rodada por 2 a 1, conquistou o Torneio Pré-Olímpico e uma das vagas para Tóquio. Colômbia e Uruguai jogam antes da Seleção Brasileira, às 20h (de Brasília)e se os dois empatarem, a equipe do técnico André Jardine poderá até empatar com os argentinos que a vaga para Tóquio estará assegurada.

Contudo, esse cenário não diminui o tamanho do desafio do Brasil. O meia Pedrinho, autor do cabeceio que rendeu o gol de empate brasileiro contra o Uruguai, acredita que os hermanos virão com tudo para cima.