*por Claudia Queiroz

O dia em que a sociedade for mais doce com as mulheres, elas poderão largar seus escudos, treinar golpes de luta apenas para gastar calorias e adotar movimentos suaves com voz macia.. A herança dos “soutiens” queimados é de alta performance no trabalho como se não houvessem filhos e maternidade plena como se não existisse dupla jornada de trabalho (para muitas, tripla).

Está aí uma discussão interminável… E não estou nem perto de fazer “palanque” feminista, tampouco dando gritinhos efusivos defendendo o “empoderamento” das versões femininas que dão conta de tudo com um sorriso estampado no rosto (e a bunda empinada).