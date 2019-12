O ano de 2019 está terminando. A exemplo das temporadas pretéritas, a confraria do apito que labora no Campeonato Brasileiro de Futebol da CBF, e demais competições, viu a trilhardária locomotiva que gere o futebol brasileiro ganhar muito dinheiro, e distribuir os lucros para vários setores – menos para a arbitragem.

Os apitos ao invés de se organizarem, seguiram sua “saga” de “brigar por escalas”, ao invés de pleitear a participação nos lucros estratosféricos que obtém a CBF e seus congêneres. {Principalmente nos lucros de milhões de reais, que a CBF fatura com as propagandas nas mangas e nas costas das camisas da arbitragem}. “Mas há uma notícia auspiciosa aos árbitros da CBF: 2020 vai continuar Tudo como Dantes no Quartel de Abrantes”.

Fonte: www.instagram.com/valdircbicudo