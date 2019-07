A bolsa paulista começava a sexta-feira no vermelho, após o Ibovespa renovar máximas na véspera, em meio a um ambiente menos favorável no exterior, com Vale recuando cerca de 3% diante do tombo do preço do minério de ferro na China.

Às 10:11, o Ibovespa <.BVSP> caía 0,57 por cento, a 103.047,76 pontos.

Fonte: Reuters