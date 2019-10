Uma das atrações da cidade paulista de Olímpia, a 430 quilômetros da capital, uma estância turística, é o Vale dos Dinossauros que, inaugurado em agosto, em uma área de 10 mil m², vai ficar em breve 20% maior com o anunciado projeto de expansão pelo Grupo Natos, que desenvolveu o projeto em parceria com o Dreams Entertainment Group, da Serra Gaúcha,

O Vale dos Dinossauros Olímpia conta com 38 dinossauros animatrônicos, entre eles o Tiranossauro Rex. Todas as réplicas, importadas dos Estados Unidos e da Ásia, se movimentam, emitem sons e até “respiram”. O parque tem cinema, brinquedoteca, playground (Dino Play), loja, área para escavação, incubadora, Dino Banda, fontes luminosas, quiosques de sorvetes e salgados, entre outras atrações.

A nova área, de dois mil metros quadrados, cujas obras já foram iniciadas e devem ficar prontas até o final do ano, vai ter pista para 10 dinomotos semelhantes aos bichos de pelúcia motorizados conduzidos pela própria criança, muito populares em shopping center, além de uma área temática para a realização de festas e eventos.

O Vale dos Dinossauros Olímpia anuncia para breve o Museu de Cera e o Bar de Gelo, numa área de seis mil metros quadrados na avenida Aurora Forti Neves, próxima ao resort Thermas dos Laranjais, em parceria com grupo de empresários locais. A entrega está programada para o segundo semestre do ano que vem.

O parque funciona de domingo a quinta-feira, das 9h às 19h; sextas e sábados até às 21h. Ingressos a $ 50; crianças com mais de três anos, adultos acima de 60 anos e professores pagam meia. O endereço é avenida Dr. Ademar Pereira de Barros, 1702.