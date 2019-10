Startups, empreendedores e projetos sociais instalados nos Worktibas, os coworkings públicos da Prefeitura, participam até domingo (20/10) da edição curitibana do hackathon Nasa Space Apps Challenge 2019, um dos maiores do gênero no mundo. O evento itinerante é promovido pela incubadora da Nasa, no Campus Rebouças de Inovação e Aceleração (Cria).

“Vocês são o rosto da esperança. Eu vim desejar sorte, alegria, ânimo, criatividade. Quero que tragam a vitória para o Vale do Pinhão, em Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca ao saudar os participantes dos desafios propostos pela Nasa.

Segundo a organização do hackathon, o evento da capital terá 500 participantes, entre desenvolvedores, designers, empreendedores e investidores. Será uma verdadeira maratona na qual o público forma equipes que trabalham de modo intensivo para criar soluções dentro do tema escolhido, resolvendo problemas reais, em apenas 48 horas.

“Esse evento, o Space Apps Challenge, aqui em Curitiba faz parte de um grande evento mundial em mais de 200 cidades ao redor do mundo e mais de 30 cidades no Brasil, mas o maior em quantidade é aqui de Curitiba. É o Vale do Pinhão, nosso ecossistema mostrando a força e trazendo mais inovação e tecnologia junto com a Nasa, aqui para a nossa cidade”, explicou Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento.

Nove coworkers dos Worktibas do Parque Barigui e Cine Passeio farão pitches (apresentações de poucos minutos), neste sábado (19/10), das 12h às 14h, no estande do Vale do Pinhão e da Agência Curitiba no evento.