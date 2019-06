A Vale anunciou aporte de 1,8 bilhão de reais adicionais até 2023 para um pacote de obras em Brumadinho (MG), onde a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu em janeiro deixando centenas de mortos, em orçamento que inclui recursos para recuperar o meio ambiente, reconstruir equipamentos públicos e garantir a segurança das estruturas remanescentes.

A afirmação foi feita pelo diretor de diretor de Reparação e Desenvolvimento da empresa, Marcelo Klein, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira para apresentar as medidas que vêm sendo tomadas pela Vale após o desastre.

O montante, o equivalente a 450 milhões de dólares, soma-se a 4,5 bilhões de dólares provisionados anteriormente pela Vale devido à tragédia de Brumadinho. O montante já provisionado ainda não contemplava a área ambiental.

A empresa disse em nota em separado que está avaliando eventuais obrigações e compensações adicionais, dentre as quais as ambientais, que serão provisionadas no resultado de segundo trimestre de 2019, em conjunto com os valores anunciados nesta quarta-feira.

Mas Klein afirmou que, com o aporte agora anunciado, a Vale prevê já ter divulgado a maior parte dos recursos que precisarão ser empenhados como consequência do desastre.

“A gente entende que é um montante bem menor (que poderá ser agregado), a grande parte do investimento previsto para a recuperação ambiental já foi contemplada, a gente está agora na fase de refinamento dos números”, disse.

A empresa acrescentou que entre 400 milhões e 500 milhões de reais devem ser investidos ainda neste ano em várias frentes de obras. Os recursos visam garantir a segurança geotécnica das estruturas remanescentes da mina e a remoção e destinação adequada dos rejeitos, além de parte da recuperação ambiental, especialmente do trecho atingido do rio Paraopeba.

O rompimento da barragem de Brumadinho liberou mais de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração em instalações da própria empresa, mata, comunidades e rios da região, incluindo o importante Paraopeba. Cerca de 2 milhões de metros cúbicos ainda permaneceram dentro da barragem que rompeu.

A expectativa atual da Vale é de que cerca de 80% da bacia do rio Paraopeba, impactada pelos rejeitos, possa ser recuperada até 2023.

A Vale também afirmou que está executando intervenções para recuperar e reconstruir equipamentos públicos das comunidades impactadas. Algumas, segundo a empresa, já foram entregues, como a construção de uma ponte e a reforma de uma igreja.

O plano de contenção de rejeitos apresentado pela empresa aos órgãos públicos divide a obra em três trechos. Os trabalhos envolverão a contratação de 28 empresas, e a previsão da mineradora é de que sejam gerados 2,5 mil empregos no pico de atividades.

“Atualmente há cerca de 1,3 mil trabalhadores atuando nas intervenções, sendo mais de 700 de Brumadinho e região”, disse a Vale em material apresentado à imprensa.

Fonte: Reuters