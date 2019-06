Três dias de Festa Junina no Ópera Arte, com quadrilha, atividades típicas e muita música caipira

O Opera Arte, espaço gastronômico, artístico e cultural localizado no complexo da Ópera de Arame, entra em clima de Festa Junina no próximo fim de semana, dias 21, 22 e 23 de junho, sempre das 10h às 18h.

Quem for ao local, além das tradicionais comidas juninas – como pinhão, pé de moleque, canjica, quentão, entre outras (com preços que variam de R$5 a R$ 10) – vai poder escolher e se deliciar com dois pratos típicos e diferenciados. O Baião de dois, original da região Nordeste e partes da região Norte do Brasil, preparado com arroz e feijão, usando de preferência o feijão verde ou feijão novo e queijo de coalho. E a Quirera com costelinha caramelizada com goiabada, uma mistura que dá água na boca e encanta os mais distintos paladares.

De quebra, os “foliões caipiras”, vão acompanhar nos três dias à tarde intervenções no Caminho da Mata, com quadrilha, dança do coco e atividades típicas. Tudo isso regado a muito som no Vale da Música, animado com sanfoneiros, canções juninas e as tradicionais músicas caipiras. Mais informações no www.operaarte.com.br

SERVIÇO

Festa Junina no Ópera Arte

Espaço gastronômico, artístico e cultural localizado no complexo da Ópera de Arame

Dias 21, 22 3 23 de junho

Sempre das 10h às 18h

Com pratos típicos e muita música caipira

Mais informações no www.operaarte.com.br