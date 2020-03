Vacinação para idosos com pontos de drive thru e espaços abertos

Curitiba adotou uma estratégia diferente para a campanha de vacinação contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira (23/3). Em vez de concentrar a vacinação nas unidades de saúde, serão montados 42 pontos externos, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Destes pontos, cinco funcionarão como um “drive thru” para os idosos: eles não precisarão sair do carro para receber a imunização. O público-alvo de idosos é de 118 mil pessoas.

A medida busca afastar os idosos do risco de contrair o novo coronavírus. Com a vacinação em áreas externas, não será necessário ir até a unidade de saúde para se vacinar e se expor ao vírus.

“Pede-se o comparecimento à vacinação principalmente às pessoas idosas. Não queremos perder ninguém”, diz o prefeito Rafael Greca.

Neste ano, o Ministério da Saúde adiantou o início da campanha contra a gripe em quase um mês, em decorrência da epidemia do novo coronavírus. O objetivo é imunizar a população-alvo contra influenza e minimizar os impactos da doença no sistema de saúde.

Drive thru

Os pontos com drive thru para os idosos serão a Praça Afonso Botelho (do Atlético), Praça da Maternidade Bairro Novo, Praça Eucaliptos, o Restaurante Madalosso e a Paróquia Santo Antônio.

A operação do drive thru será realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, que disponibilizará módulos nos locais. Além disso, agentes de trânsito vão organizar o fluxo de pessoas e de trânsito durante este trabalho.

De acordo com a coordenadora da Central de Vacinas, Leia Regina Silva, a estratégia de vacinação “extra-muros” é segura e importante nesse momento.

“Com essa estratégia podemos poupar as pessoas que podem se infectar com o novo coronavírus e outras doenças de irem em unidades de saúde”, explica Leia.

“Nossa equipe está capacitada para fazer essa vacinação, com práticas antissépticas e higienização da mãos de forma rigorosa, conservação das vacinas em caixas com bobinas refrigeradas, temperatura verificada regularmente, entre outros cuidados”, diz ela.

Primeira fase

A vacinação será feita de forma escalonada. A partir de segunda-feira (23/3), na primeira fase, serão imunizados idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde.

O público-alvo estimado da campanha toda é de 620 mil pessoas. A meta é vacinar 90% deste público-alvo definido pelo Ministério da Saúde de acordo com o critério de vulnerabilidade em relação à doença. A data prevista de encerramento da campanha é 22/5. O Dia D está marcado para 9/5.

“Nesse momento é de extrema importância que as pessoas do público-alvo se vacinem contra a gripe, nos ajuda a evitar que mais pessoas fiquem doentes”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Escalonamento

A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.

1ª fase (a partir de 23/3) – Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

2ª fase (a partir de 16/4) – Professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e doentes crônicos (que tenham prescrição médica ou sejam acompanhados por programas da unidade de saúde).

3ª fase (a partir do dia 9/5) – Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição) e adultos de 55 a 59 anos.