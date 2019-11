Desde ontem (11), os ex-tesoureiros do Partido dos Trabalhadores (PT), Delúbio Soares e João Vaccari Neto, que foram condenados no âmbito da Operação Lava Jato e cumpriam pena no regime semiaberto, obtiveram a revogação da execução de suas penas.

Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que impede a prisão e o cumprimento de pena após condenação em segunda instância, a decisão foi da juíza da 1.ª Vara Federal de Curitiba, Ana Carolina Bartolamei Ramos. Assim, nem Vaccari nem Delúbio precisam continuar cumprindo medidas cautelares. Os dois têm um prazo de até cinco dias para retirar a tornozeleira eletrônica.

Delúbio Soares foi transferido em março deste ano para o semiaberto. Preso também em função do mensalão, o ex-tesoureiro petista foi condenado pelo TRF-4 em 2018, acusado de lavagem de dinheiro. O processo é referente a um empréstimo de R$ 12 milhões, do Grupo Schahin ao amigo do ex-presidente Lula, o pecuarista José Carlos Bumlai.

Já João Vaccari Neto, apontado como suspeito de ser o principal operador de propinas do PT na Petrobras, foi preso em abril de 2015. Condenado em cinco ações penais, foi absolvido em duas delas. Ele estava no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Grande Curitiba, e saiu da prisão em setembro deste ano. Vaccari cumpria o semiaberto na casa de um tio. E trabalhava como assessor, na CUT-PR.