A genética ABS ajudou a quebrar mais um recorde mundial! A vaca Marília FIV Teatro de Naylo, do criador Naylo de Souza, da Fazenda Vista Alegre, em Bananal (SP), alcançou um pico de produção de leite absolutamente impressionante: 127.570 kg em um único dia.

Filha do touro Teatro em vaca Lord Lily, Marília se tornou recordista mundial nesse quesito, e um dos exemplares mais representativos do potencial da raça Girolando.

De acordo com o gerente de Mercado e Contas Chave Leite da ABS, Marcello Mamedes, o resultado obtido veio comprovar o valor que a genética adequada pode agregar a um rebanho. “É mais uma prova do melhoramento genético que a ABS oferece, potencializando a produtividade dos animais, e permitindo que acontecimentos marcantes como este aconteçam. A quantidade de leite registrada surpreende a todos e nos deixa muito orgulhosos. A Marília apresentou uma produção média de 111.690 litros de leite”, comenta o gerente.

A vaca Marília possui 5 anos e 5 meses; e está na terceira cria. O recorde foi batido durante o 34° Torneio Leiteiro de Areias (SP).

Teatro da Silvânia morreu aos 15 anos em outubro de 2013, depois de 13 anos em coleta na unidade da ABS, onde produziu mais de 200.000 doses convencionais e 25.500 sexadas.