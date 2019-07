Os preços da uva no Vale do São Francisco (PE/BA) estão elevados. De acordo com agentes do setor, o mercado tem sido atrativo diante da oferta controlada a nível nacional. Nesta semana (22 a 26/07), as temperaturas subiram um pouco, melhorando o escoamento nas centrais atacadistas. Além disso, o Vale conta com poucas frutas, devido às chuvas e os abortamentos do primeiro semestre. As temperaturas também influenciaram levemente no ritmo da maturação, fazendo oscilar a quantidade colhida.

As uvas com semente como itália e benitaka ficaram na média de R$ 4,11/kg e R$ 4,35/kg nas roças, um incremento de 2,3% e 7,9% nesta semana ante à passada. Para as uvas sem semente, como a BRS vitória, o preço ficou em R$ 5,17/kg (+9,9%). De modo geral, a expectativa é bastante positiva, levando em consideração a atividade exportadora, que tem se mostrado próspera e uma das fontes de escoamento de mercadorias.

Fonte: Cepea/Hortifruti

Foto: reprodução da internet