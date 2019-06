Em Marialva (PR), a viticultura tem desanimado o produtor, diante das cotações baixas e do mercado fraco. Após nova desvalorização, a expectativa não é muito positiva quanto à rentabilidade. Durante o mês de maio, os preços caíram semanalmente, atingindo o menor patamar do mês nesta semana (27 a 31/05), com as variedades itália e benitaka fechando em R$ 2,48/kg (-7,3%).

Mesmo que a média dos preços tenham ficado acima dos custos estimados para o mês, produtores consideram os ganhos estreitos para a realização de investimentos em tecnologia ou área. A finalização da safrinha segue prevista para julho, e são descartadas recuperações significativas de preços, ainda mais quando se considera o custo-benefício das uvas provenientes do Vale do São Francisco (PE/BA), que acabam ganhando espaço em alguns mercados.

