Após semanas de exportações bastante intensas, colaboradores do Hortifruti/Cepea informaram que os volumes de uvas enviados ao mercado externo começaram a diminuir significativamente. Neste segundo semestre, a janela deveria acabar na semana 48 (25/11 a 1º/12), porém os embarques estão se estendendo, devendo durar até pelo menos o fim de dezembro, já que pedidos para os EUA ainda são substanciais.

Neste cenário de desaquecimento das exportações, produtores do Vale do São Francisco (PE/BA) já estão enviando a maior parte da colheita ao mercado interno, como feito tradicionalmente no mês, focando nas festas de fim de ano. Contudo, a oferta de uva do Vale está restrita, o que pode deixar o mercado um pouco desabastecido até o Natal. Os preços médios das embaladas para o Vale ficaram em R$ 8,34/kg para a BRS vitória e R$ 9,44/kg para a arra 15, com aumentos de 4% e 1,1%, respectivamente.

Fonte: Cepea/Hortifruti