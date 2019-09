As uvas sem semente do Vale do São Francisco (PE/BA), no geral, tiveram queda nos preços nesta semana (09 a 13/09). O valor médio da arra 15 embalada foi de R$ 6,83/kg, da itália e da benitaka na roça, R$ 2,26/kg e R$ 2,69/kg; quedas respectivas de 4,4%, 2,5% e 2,9% em relação à semana passada.

As exportações ainda estão em ritmo lento, mas produtores tiveram que continuar a colheita, elevando a oferta no mercado. Por conta desse recuo, as uvas com semente também se desvalorizaram, apesar de terem um escoamento um pouco melhor no mercado interno.

Tem-se a previsão de melhora das exportações já nas próximas duas semanas, mas há preocupação quanto aos países da Europa, principalmente Itália e Grécia, que também ofertam uvas neste período. Salienta-se ainda que, caso se confirme uma intensificação nas exportações, pode ocorrer um aumento nos preços das uvas sem semente, o que pode também beneficiar as cotações das com semente.

Fonte: Cepea/Hortifruti