No Vale do São Francisco (PE/BA), o mercado de uva foi um pouco mais fraco nesta semana (05 a 09/08). De acordo com os produtores da região, para a BRS vitória, este cenário, juntamente com o maior volume, faz com que as cotações diminuíssem no período. Para a variedade embalada, a média foi de R$ 6,21/kg, queda de 13% em relação à semana passada; nas roças, o recuo foi ainda maior: -16,1%, com as cotações atingindo R$ 4,33/kg.

A arra 15 também apresentou volume considerável, porém, a saída desta variedade foi melhor: na versão embalada a média foi de R$ 9,41/kg (+1%). Produtores afirmaram que as uvas estão com boa qualidade e dentro do padrão comercial ideal. Viticultores da região seguem ansiosos para o início das exportações, levando em consideração que essa atividade costuma dinamizar o mercado doméstico – já que, dependendo do volume, pode proporcionar cotações melhores ao aliviar o abastecimento interno.